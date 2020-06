Genoa, Pinamonti: "Nicola ha portato energia, il mio obiettivo è migliorare"

L'attaccante del Genoa Andrea Pinamonti ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX del campionato che sta per riprendere: "In queste ultime 12 partite il mio obiettivo è proprio quello di migliorare quanto sono riuscito a fare l'anno scorso, non sarà facile dato che sono tutte partite ravvicinate e nessuno potrà giocare sempre, però ci proverò fino alla fine del campionato. Cosa è cambiato da quando è arrivato Nicola? Ha portato energia, spirito di sacrificio e grande adrenalina. Tutto questo ci ha permesso di fare tanti punti. Il mister ci ha fatto poi capire che non meritiamo questa classifica e che possiamo puntare alla salvezza. Ci ha dato forza e consapevolezza