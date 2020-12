Genoa, più compattezza col 4-4-2: ora in tre giorni a Marassi arriveranno Juventus e Milan

Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? E' la domanda che spesso viene posta quando arriva un pareggio in una partita importante per un obiettivo. Il Genoa lunedì sera è uscito con un punto dal "Franchi" di Firenze dividendosi la posta in palio con i viola dell’ex Prandelli e mantenendo la distanza di tre punti proprio dai viola quartultimi in classifica. L’amaro c’è per come è arrivato questo pareggio, con la rete di Milenkovic arrivata al minuto numero 97 dopo che Pjaca ha sbloccato l'incontro ad un minuto dal termine del tempo regolamentare e già nell'extratime Destro aveva sfiorato il colpo del ko. Un punto che però può servire a muovere la classifica e a mantenere invariate le distanze dai gigliati invischiati come il Grifone nelle zone pericolanti della classifica.

Più equilibrio - Mister Rolando Maran è tornato alla difesa a quattro schierando un molto equilibrato 4-4-2 con Goldaniga e Masiello esterni di difesa e Lerager e Pellegrini immediatamente davanti nei quattro di centrocampo. La squadra è apparsa fin da subito compatta con i reparti molto vicini con l'intenzione di tarpare immediatamente le fonti di gioco della squadra padrona di casa, riuscendoci a larghi tratti. Adesso dovremo vedere se l’allenatore rossoblu confermerà questo assetto anche nei prossimi due impegni casalinghi molto insidiosi che si disputeranno nel giro di tre giorni.

Gli impegni prima di Natale - Non c'è tempo infatti per pensare ai punti gettati via o a quello guadagnato contro la Fiorentina. Domenica alle 18 c'è una sfida che si presenta da sola, tanto affascinante quanto difficile. A Marassi arriverà la Juventus di Cristiano Ronaldo e tre giorni dopo, nel turno infrasettimanale, il Milan capolista di Stefano Pioli e, chissà se sarà in campo, di Zlatan Ibrahimovic. Il calendario, senz’altro bizzarro, dopo due sfide interne di fila propone due trasferte consecutive prima di Natale. Il 20 dicembre alle 15 il Grifone volerà a Benevento contro la Strega di Pippo Inzaghi mentre il 23 ci sarà, probabilmente al "Picco" de La Spezia, la sfida contro gli Aquilotti di Vincenzo Italiano.