© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se l'inverno non ha portato Marko Pjaca in rossoblù, ecco che potrebbe farlo l'estate. Il croato non è uscito dai pensieri di Perinetti e Donatelli, rivela oggi il Secolo XIX, che ammirano molto l'attaccante della Fiorentina, poco utilizzato da Pioli e di proprietà della Juventus. Con cui l'intesa resta molto forte, anche in prospettiva Romero.