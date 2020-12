Genoa, Pjaca: "Non ho mai pensato di mollare. Lavorando i risultati arriveranno"

Marko Pjaca, attaccante del Genoa, è stato intervistato da Sky: "Tornare dopo un infortunio non è facile ma non ho mai pensato di mollare. Spero di continuare così e spero che la squadra possa fare risultati. Se continuiamo a lavorare i risultati arriveranno. Adesso ho ritrovato la felicità e mi diverto in campo e questa è la cosa più importante. Ho lavorato tanto, sono sulla strada giusta per tornare ai miei livelli".