Genoa, Politano primo obiettivo per l'attacco per gennaio. Poi Borini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano primo obiettivo per il Genoa: Francesco Marroccu, che sta risolvendo il contenzioso con il Brescia e da questa settimana inizierà a lavorare per il Grifone in qualità di nuovo direttore sportivo lo ha messo in testa alle idee per il mercato di gennaio, subito prima di Fabio Borini. Potrebbe essere fatto un investimento anche su un centravanti, visto che Pinamonti e Favilli per ora non hanno convinto a livello realizzativo, secondo il Secolo XIX.