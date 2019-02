© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, intervenuto in conferenza stampa ha parlato del Bologna e del cambio in panchina, con Mihajlovic che ha preso il posto di Inzaghi: "Ci saranno tante insidie. Troveremo un ambiente carico, hanno una grande consapevolezza di quello che hanno fatto, ovvero un grande risultato. Troveremo una squadra aggressiva fin dall'inizio, noi dobbiamo stare in partita cercando di capire quali siano i punti dove attaccarli con decisione e convinzione. Vogliamo fare una partita dove la squadra cerchi sistematicamente la vittoria".