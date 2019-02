© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Genoa Cesare Prandelli dopo l’1-1 contro il Bologna: “Kouamé? Il futuro è suo. Deve avere solo più convinzione nei propri mezzi. È stata una partita in cui ci sono stati molti momenti diversi, abbiamo pareggiato, poi è chiaro che giocando contro questo Bologna puoi trovare delle difficoltà. Abbiamo lottato, sofferto e portato a casa un punto importante. Abbiamo dato continuità, il nostro motto in questo momento è continuità e risultati. Sicuramente dobbiamo giocare meglio, la scorsa settimana sono arrivati tre giocatori nuovi. Le 400 panchine? Mi sono tolto tutto quello che ho fatto in carriera e vorrei farne altrettante”.