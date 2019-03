© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta subita contro l'Udinese, il tecnico del Genoa Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "La cosa che mi fa arrabbiare è aver preso un contropiede dopo 4 minuti e la gara è stata in salita, loro aspettavano solo questo per chiudersi e ripartire, è una squadra forte fisicamente e abbiamo trovato difficoltà. Il gioco cercavamo di tenerlo noi ma vicino all'aerea di rigore devi essere più concreto. La salvezza non è sicura, dobbiamo lottare gara dopo gara, dobbiamo avere un atteggiamento un po' diverso. La Nazionale di Mancini le piace? Molto, ha idee, coraggio, ha la voglia di mettere ragazzi giovani e questo è il futuro".