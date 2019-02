© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Bologna, il tecnico del Genoa Cesare Prandelli ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Era una gara complicata, abbiamo perso alcuni giocatori, recuperati altri, mi è piaciuta la voglia di stare in partita fino alla fine, è stata una gara aperta, la reazione c'è stata, la voglia di soffrire anche, abbiamo trovato un Bologna molto organizzato e aggressivo. Classifica tranquilla? Di tranquillo non c'è mai nulla, ci vuole ancora qualche settimana per gli equilibri ma l'attitudine c'è".