© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro il Frosinone, il tecnico del Genoa Cesare Prandelli ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Il Frosinone ha trovato la possibilità di chiudere gli spazi, abbiamo cercato di vincere in tutti i modi, provato e riprovato, ma a volte basta un rimpallo a favore per sbloccare la gara, Dovevamo riempire meglio l'area con la superiorità numerica, questo è l'unico rammarico. Io non faccio voli fantastici, avremmo voluto vincere, volevamo a tutti i costi questi tre punti che ci avrebbero dato più tranquillità. Segnate poco? Nelle ultime due gare, prima abbiamo fatto gol e ci può stare un momento in cui gli attaccanti non riescono a buttarla dentro, dobbiamo mantenere il nostro equilibrio, nel calcio in qualche giorno può cambiare tutto, abbiamo sempre questa sana paura e dobbiamo portarla fino alla fine".