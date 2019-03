Genoa, Prandelli: "C'è un po' di nervosismo, parlerò con la dirigenza"

Fonte: tuttoudinese.it

L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta di Udine: "C'è rammarico perché abbiamo preso un gol dopo quattro minuti, loro sono stati bravissimi ma non potevamo concedere una palla gol simile. Poi chiaramente abbiamo preso il possesso della palla, ma i bianconeri chiaramente si sono abbassati facendo la partita che speravano. Il secondo è stato un eurogol proprio nel momento in cui forse avevamo l'inerzia giusta per arrivare al pareggio. Ci sono state più partite nella partita”.

Sulla tensione interna: "Sicuramente c'è un po' di nervosismo e c'è una situazione un po' strana, ma non ha influito sui due cambi, mi prenderò il mio tempo e prenderò le decisioni che ritengo opportune, parlerò con i dirigenti e decideremo. Talvolta si discute perché un giocatore cerca di spronare i compagni usando qualche parola di troppo, i contrasti possono nascere da questo, però c'è un limite”.