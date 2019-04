© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ai microfoni di Radio Rai dopo il pari dei rossoblu in casa del Napoli: "Quando dobbiamo creare a volte diventa un po' complicato, invece le grandi squadre ci lasciano più spazio per ripartire e tutto ci viene meglio. Quanti punti in più con Piatek? Non è una provocazione, ma una grande provocazione. Quando hai un bomber vero tutto diventa più facile ma stiamo provando a far crescere chi c'è in squadra. Derby? Grazie per avermelo ricordato (sorride, ndr) Da quando sono arrivato tutti mi parlano di questa partita e sono convinto che faremo bene".