Genoa, Prandelli contattato ieri durante il match. I dettagli dell'accordo

Il Secolo XIX oggi in edicola fa il punto sulla decisione del Genoa di affidare la panchina a Cesare Prandelli. L'ex ct è stato contattato da Enrico Preziosi quando la sfida tra il Grifone e la Virtus Entella, conclusa con la qualificazione agli ottavi di finale della squadra di Chiavari, era ancora in corso. Oggi pomeriggio il primo allenamento, domani la presentazione. Per Prandelli contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva.