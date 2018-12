Genoa, Prandelli: "Fare meglio di Gasperini è difficile. Ci proveremo"

Il tecnico del Genoa Cesare Prandelli ha parlato a Sky Sport delle prime uscite dei liguri: “Restano le buone prestazioni, non facciamo polemica e pensiamo alla gara di sabato che sarà delicata e particolare. La squadra è unita, vuole migliorare e farà tutto il possibile per risalire. Quando inizi una nuova avventura su una grande piazza c’è sempre voglia di fare bene. Certo fare meglio di Gasperini è difficile, ma noi pensiamo di poter fare sempre meglio di chiunque altro. - conclude Prandelli - Mourinho? In Inghilterra non è così scontato che quando le cose non vanno bene si cambia l’allenatore. Mi spiace che sia successo a lui”.