Genoa, Prandelli: "Gara subito in salita, tensione a fine primo tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Udinese. "Quando c'è la ripresa da una causa c'è sempre qualche incognita, dopo quattro minuti dovevamo gestire meglio. La partita si è fatta in salita ed è diventata sempre più complicata. Ci sono stati dei momenti con molta tensione nello spogliatoio e prenderò i giusti provvedimenti. Ci sta che alcuni calciatori hanno discusso a fine primo tempo. Per leggere le situazioni devi provare e riprovare, poi devi mettere qualcosa di tuo e il lavoro che stiamo facendo è con giocatori che hanno voglia e volontà di migliorare. C'è ancora molto da migliorare specie contro le squadre molto chiuse. Prendi gol al quarto minuto e ti cade un pò tutto quello che avevi provato, è diventata un'altra partita. Succede spesso nel calcio, la mia voglia è di far migliorare questi giocatori. Lapadula? Ha avuto tanti problemi fisici, sta lavorando con determinazione e poi ha delle ottime qualità. Oggi mi sembrava giusto metterlo in campo".