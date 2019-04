© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro l'Inter, ha parlato così del possibile ritorno in campo di Mauro Icardi: "È un giocatore che ha dimostrato di avere una grande capacità realizzativa. Sarebbe un riferimento molto pericoloso per i nerazzurri, se ci dovesse essere".