Genoa, Prandelli: "Il corner non c'era: ora riflettiamo su questo ko"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli ha commentato così la sconfitta di Parma: "Stavamo facendo la gara, dovevamo essere più cattivi e decisi nell'area piccola, siamo arrabbiati perché abbiamo preso gol su un corner che non c'era, per chi non l'ha vista questa gara è difficile da raccontare. Purtroppo noi lo abbiamo detto subito, non c'era il corner. Abbiamo messo in difficoltà il Parma ma dobbiamo riflettere perché quando hai mano la gara devi cercare di vincerla. Classifica tranquilla? Non è mai tranquilla, basta poco per tornare a non respirare, dobbiamo fare punti. Jandrei? E' un ragazzo straordinario, con i piedi buoni e siamo molto contenti".