Genoa, Prandelli: "Il derby è una gara nella gara. Siamo pronti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza alla vigilia del derby contro la Sampdoria, il tecnico del Genoa Cesare Prandelli ha parlato così del clima della sfida: "E' una partita nella partita. Dobbiamo stare in gara, affrontiamo una squadra con obiettivi diversi dai nostri, con qualità tecnica e mesi di lavoro in più. Dobbiamo contrastare la loro idea di lavoro e attaccare spesso loro linea difensiva. Come sta la squadra? Abbiamo cercato di mantenere il nostro modo di fare ma la testa è lì e tutti sono pronti per questo".