© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ha commentato così lo 0-0 contro la Fiorentina ai microfoni di Radio Rai: “Nel primo tempo siamo stati in balia della Fiorentina, squadra fisica e tecnica. Noi ci abbassavamo troppo con gli esterni, eravamo in inferiorità numerica a centrocampo; nella ripresa siamo stati più ordinati. Il mio obiettivo qui è valorizzare i giovani, che hanno capacità anche nell’uno contro uno, capire come metterci in campo. Il gruppo mi segue, vedo la loro attenzione e la loro voglia di migliorarsi”.