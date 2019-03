Genoa, Prandelli: "Il Parma ha attaccanti che ti mettono in difficoltà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma parlando così della squadra avversaria: "Ci aspettiamo una partita particolarmente impegnativa, come tutte nel campionato, ma in particolar modo quando incontri una squadra come il Parma, squadra che ha attaccanti che possono metterti in difficoltà. L'attenzione sarà massima, ci sarà da soffrire ma voglio una squadra compatta che può ribaltare azione su azione. Nelle ultime partite il Parma è migliorato dal punto di vista delle pressioni. Leggevo in maniera un po' divertita che si criticava il Parma che manteneva un assetto di copertura e non di aggressività ma faceva punti. Troveremo una squadra organizzata".