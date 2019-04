Genoa, Prandelli: "Il rosso non c'è. Sfortunati col VAR, andiamo avanti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata nel derby contro la Sampdoria, il tecnico del Genoa Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "E' un peccato grande perché purtroppo nelle ultime gare non siamo fortunati con il Var, sul primo gol c'è un fallo netto su Romero e ha condizionato la gara ma abbiamo giocato un grande primo tempo, nel secondo tempo il rigore poteva starci ma non il rosso. Dobbiamo continuare a lavorare, ringrazio la gente, ai ragazzi non posso rimproverare nulla. L'episodio ha condizionato poi siamo stati in gara, non riuscivano ad uscire, abbiamo avuto diverse occasioni, poi in 10 diventa tutto più complicato ed è la terza partita che rimaniamo in dieci. Sul rosso? Ha fatto un controllo, gli arbitri hanno detto che da 4 metri e mezzo è sempre rigore, il rigore ci può stare ma il rosso no, è più giallo che rosso. Mi è piaciuto tutto, abbiamo lottato, abbiamo cercato di fare anche un gol, abbiamo rischiato come era giusto ma ai miei calciatori non posso rimproverare nulla".