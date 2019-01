Genoa, Prandelli: "Kouame ha basi straordinarie. Può dare tanto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In conferenza stampa il tecnico del Genoa Cesare Prandelli ha parlato della grande crescita stagionale di Cristian Kouame: "E' uno di quei giocatori che ha una base straordinaria ma anche lui non sa quale può essere la sua strada per essere un grandissimo giocatore. Giocare da esterno o seconda punta non cambia molto. Io sono convinto che lui può avere la possibilità di dare ancora tanto".