Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Genoa Cesare Prandelli ha parlato anche della posizione di Kouamé: "A me fa piacere quando un giocatore si rende conto che quando un allenatore propone una cosa diversa non è per penalizzare ma valorizzare le sue caratteristiche. Partendo da posizione più defilata può fare molto meglio".