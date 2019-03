© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Udinese. "Sanabria? Non l’ho ancora visto, arriva oggi. Dobbiamo continuare ad avere una sana paura, non dobbiamo allentare la tensione. Io continuo ad averla, sono sicuro che l’avranno anche i miei giocatori. Pandev convive con il dolore per una botta al costato presa 20 giorni fa, Favilli giocherà un paio di gare con la Primavera per riprendere il ritmo. Kouamé? Ho un bellissimo rapporto con lui. Un ragazzo solare, che ha voglia di dimostrare il suo valore ed è molto propositivo e generoso: gli si concede ogni tanto qualche piccolo errore. Averne di giocatori così. Avrà detto forse che gioca 'dove il mister vuole', non sempre è cosi aggiungo io. Ma l’importante è che il giocatore abbia capito le sue caratteristiche: se un calciatore le capisce, è già sulla buona strada", le parole dell'allenatore.