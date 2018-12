© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico del Genoa Cesare Prandelli dopo l’1-1 contro la Spal: “Ci sono forti emozioni, sono contento perché la squadra ha voluto a tutti i costi fare risultato, hanno lottato per 90’ in dieci. È un punto molto preziosi, abbiamo avuto la conferma che non saremo mai soli in questo stadio e questa è la cosa su cui lavorare. Se si può aprire un ciclo? È una responsabilità che mi piace, le potenzialità della squadra sono buone, sta a noi far crescere questa squadra”