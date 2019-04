Genoa, Prandelli: "La squadra si è scusata, multa devoluta al Gaslini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro l'Inter, è tornato a parlare della tensione interna registrata sabato scorso nell'intervallo della gara contro l'Udinese: "Arrivato ieri al campo ho avuto una sorpresa molto positiva da parte dei miei giocatori, consapevoli di quanto accaduto nell'intervallo a Udine. Si sono scusati, ma soprattutto hanno capito di aver sbagliato e per me l'argomento è chiuso. Come dico sempre, nei momenti particolari devono uscire gli interessi della squadra e non quelli personali. Quei minuti dell'intervallo devono essere determinanti per modificare, migliorare e cercare di ribaltare il risultato. Ho ascoltato i giocatori piacevolmente, ho detto quello che pensavo e abbiamo chiuso l'argomento con una multa che verrà devoluta al Gaslini. Per me l'argomento è chiuso".

Può dare uno slancio maggiore il chiarimento che c'è stato?

"Le dinamiche di un gruppo diciamo che sono come quelle di una famiglia. I conflitti ci sono sempre ma è importante avere un confronto. C'è stato un conflitto assolutamente lecito, toni sbagliati e modi sbagliati. Dopo c'è stato un confronto franco e deciso".