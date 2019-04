Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, parla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Napoli chiarendo che le tensioni del dopo Inter devono essere dimenticare: "Non sono parole di circostanza ma pensieri veri e sinceri. La squadra è sul pezzo, ma l’importante è che tutti abbiano il senso di appartenenza e responsabilità. Ora non dobbiamo creare tensioni interiori ma tutti abbiamo possibilità di contribuire alla salvezza. Non facciamo mai più pensieri che vadano al di là del nostro obiettivo. I ragazzi stano bene, è ovvio che quando perdi male diventa tutto più complicati ma dobbiamo prendere le cose positive. Ovvero che abbiamo un gruppo solido e partiremo con la consapevolezza di trovare una squadra forte. Sarà una partita complicata ma squadra ha bisogno di superare i suoi limiti sia tecnici che mentali".