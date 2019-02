Genoa, Prandelli: "Meglio nel secondo tempo, nel primo troppo bassi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Sassuolo. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Questo pareggio ci lascia tante cose, abbiamo affrontato una squadra che sa palleggiare e stare in campo. Abbiamo bisogno di un po' di tempo, siamo stati troppo rinunciatari nella prima frazione, poi abbiamo messo Kouamé in mezzo per dare a Sanabria la possibilità di lavorare meglio, nella ripresa abbiamo giocato con un piglio diverso".

Come valuta la prestazione? "È chiaro che l'idea iniziale era rimanere con gli esterni alti per pressare di più, ma ci abbassavamo troppo. Loro avevano la padronanza del gioco, nel secondo la sfida è stata più equilibrata".

Sanabria? "Nel calcio tutti non hanno il tempo, tutti vorrebbero qualsiasi cosa subito. Ma come ogni lavoro bisogna programmare e lavorare, nelle prossime partite faremo sicuramente meglio".

Bisogna crescere sotto alcuni punti di vista. "Dobbiamo dargli tempo di crescere, con attitudine e lavoro. Tutti hanno la possibilità di migliorarsi: a livello individuale siamo una buona squadra, dobbiamo essere più uniti".

Come ti sei trovato al tuo ritorno in Italia? "Bene, perché comunque è un lavoro che ho fatto per tanti anni. Dal primo minuto ho cercato di essere un allenatore di campo. Quindi ho avuto delle risposte importanti dai ragazzi".

Come è stato il tuo calciomercato con Preziosi? "Diciamo che il presidente è un vulcano di idee e spesso trova quella giusta. Va seguito, anche perché le punte che ha scelto hanno sempre fatto bene. Un mercato così è complicato per chi lavora ogni giorno, ma abbiamo bisogno di giocatori in grado di osare. Il rapporto con Preziosi è trasparente e diretto".

Il cambio di modulo? "Quando cambi tante volte non è scontato trovare gli equilibri giusti. Noi prepariamo queste cose anche durante la settimana, è merito dei ragazzi. L'interpretazione del ruolo è individuale, alcuni hanno bisogno di tempi diversi".