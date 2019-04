Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cesare Prandelli rifiuta confronti con il Genoa di inizio stagione e in conferenza stampa spiega: "C'erano altri interpreti. C'era una base diversa rispetto a quella di adesso. Quattro mesi sembrano tanti ma sono pochissimi per dare un'impronta alla squadra. La cosa che non mi aspettavo è un ambiente un po' troppo negativo, pessimista e lontano da quello che è il campo. Non puoi vivere momenti di euforia e depressione in quindici giorni. Lavoriamo per dare una consapevolezza che siamo sul pezzo, qualche partita può andar bene e andar male. Io apprezzo la gradinata che anche sullo 0-3 canta, poi alla fine giustamente esprime il proprio parere e fischia".