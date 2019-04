Genoa, Prandelli: "Non mi nascondo: importanti anche i risultati degli altri"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Genoa Cesare Prandelli ha parlato dopo il pareggio contro la SPAL e in vista delle ultime 4 gare stagionali: "In questo momento sono importanti i nostri punti, ma pure quelli che le altre squadre non fanno. Inutile nasconderci. Noi speriamo di ritrovare un po' di serenità".

Su cosa deve puntare il Genoa? "Condizione, fiducia... spesso nelle ultime gare siamo partiti bene, poi gli episodi hanno condizionato il risultato. Stiamo lavorando tanto e dobbiamo restare fiduciosi con la voglia di arrivare all'obiettivo".

Se ho mai pensato di allontanarmi dal calcio negli ultimi anni? "Tutti gli allenatori prima o poi hanno voglia di fuggire, di isolarsi. Poi apri gli occhi e senti ancora l'adrenalina che il calcio riesce a trasmettere".

Che campionato ho ritrovato? "A livello tecnico e di organizzazione il nostro campionato è migliorato, ogni squadra ha la propria identità o comunque cerca di averla. Dal punto di vista culturale invece non siamo migliorati, abbiamo questa violenza dentro nel raccontare il calcio che però vorrei ricordare essere solo un gioco. Arrivare al modello anglosassone non credo sia possibile, ma qua purtroppo la domenica non finisce mai".