Genoa, Prandelli: "Per me Pandev non è mai fuori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il ChievoVerona. Sulla formazione:

Vedere dall'inizio Pandev?

"Per me Goran non è mai fuori. Poi è chiaro che si può dettare i tempi nelle mezzore finali o dall'inizio. Io penso che per esaltare Goran la squadra deve avere compattezza e stare corta. Lì ci può dare personalità".

Radovanovic nelle ultime gare ha giocato quasi da difensore aggiunto.

"Abbiamo analizzato la posizione. In certi momenti è basso ma in questo momento non siamo in grado di giocare bassi quindi abbiamo lavorato per avere un Radovanovic più alto".

Come gestirà il ritorno a Verona Radovanovic?

"La gestirà al meglio. E' un professionista serio e sa che in questo momento deve dare il massimo per la sua nuova squadra".

Possibile vedere il 4-3-1-2 dall'inizio?

"A me non piace soffermarmi in un metodo troppo rigido. L'importante è che in queste partite, quando abbiamo variato, la squadra ha risposto bene".