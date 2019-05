Genoa, Prandelli: "Perdiamo troppo spesso la fiducia, obiettivo salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Roma, è tornato anche sul pareggio di Ferrara: "Nelle ultime tre partite abbiamo fatto grandi prestazioni. Non dobbiamo perdere la fiducia, il nostro problema principale è quello. Spesso ci è capitato che, durante la gara, un episodio abbia condizionato questo aspetto. Invece non dobbiamo demordere, stare in partita e avere la consapevolezza di fare cose importanti. A Ferrara siamo partiti molto bene, abbiamo avuto 15 minuti di sfiducia e poi ci siamo ripresi. L'obiettivo ora deve essere solamente la salvezza".