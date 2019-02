Genoa, Prandelli: "Più responsabili senza Piatek ma tanto da fare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Sassuolo, il tecnico del Genoa Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1:

Su Sanabria?

"Speriamo che continui, è arrivato con grandi motivazioni, stiamo cercando di mettere tutto a sua disposizione ciò che possiamo dare, stiamo lavorando per far crescere lui e tanti ragazzi interessanti".

Kouame?

"Può fare tanto di più, deve solo convincersi dei suoi mezzi, lui è attento e bravo, ci ha aiutato veramente tanto"

A che punto è il nuovo cantiere?

"E' appena iniziato, abbiamo avuto pochi giorni, non puoi trovare meccanismi soprattutto con una squadra come il Sassuolo, complicata da affrontare. Nel primo tempo siamo stati lineari nella pressioni, poi il cambio di gioco ci ha aiutato e abbiamo fatto un secondo tempo importante".

Quando ti vendono Piatek c'è scoramento?

"Scoramento no, non puoi pensarlo. Ho responsabilizzato di più i miei giocatori, abbiamo pensato di andare in area con più giocatori e in queste due partite siamo riusciti a farlo".

Pensavi di poterla vincere?

"Sì. C'è stato un momento in cui loro soffrivano, eravamo messi bene, abbiamo creato due occasioni importanti ma è un punto importante e meritato".

Manca un playmaker?

"Quei giocatori sono pochi e chi ce li ha se tieni strette. Noi abbiamo Radovanovic e con il tempo gli metteremo in mano la regia del centrocampo, è arrivato da tre giorni e non può avere questi meccanismi".