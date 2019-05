© foto di Insidefoto/Image Sport

L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli ha commentato così la visita del patron Preziosi negli spogliatoi dopo la sconfitta odierna con l'Atalanta: "È stato molto positivo, il presidente è stato davvero bravo, li ha rincuorati a uno a uno. Dobbiamo giocare ancora delle partite, non è finita qua la stagione. Questa settimana sarà molto delicata, non ci saranno molti argomenti se non a livello nervoso e psicologico", le sue parole in conferenza.

Leggi qui la conferenza stampa integrale di Prandelli