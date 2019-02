© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Queste alcune battute su alcuni nuovi giocatori e sul mercato in generale: "La società secondo me è operato molto bene. Abbiamo cercato di ridurre l’organico e migliorarlo. Sono arrivati giocatori che volevamo e sono soddisfatto. Quanto può essere importante Radovanovic? E' un professionista serio, un giocatore che può dare i tempi di gioco giusti e per noi è importante. Ha fatto capire fin da subito la sua professionalità, sono convinto che ci potrà dare una mano. Che tipo di giocatore è Lerager? E’ un giocatore che fa bene le due fasi con intensità. Un giocatore con esperienza, con spessore. Sicuramente ci aiuterà molto".