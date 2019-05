Genoa, Prandelli: "Ranieri ha scritto la storia, spero di creargli problemi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Roma, l'allenatore del Genoa Cesare Prandelli ha speso belle parole per il suo antagonista Claudio Ranieri: "Ho grande stima per Claudio, in Inghilterra ha fatto una cosa che rimarrà nella memoria di tutti, ma anche in Italia ha fatto bene. È una persona di buon senso, con grande esperienza, ma io mi auguro di creargli qualche problema domani".