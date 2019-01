Genoa, Prandelli: "Ritiro molto utile. Condizioni fantastiche"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli, ha parlato dal ritiro spagnolo della sua squadra, che continua la preparazione in vista della ripresa del campionato. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club ligure: "Questo mini ritiro è funzionale a due obiettivi. Il primo è consolidare il gruppo in tutti i sensi. Il secondo è avere la possibilità di lavorare sui particolari con due allenamenti al giorno. Abbiamo trovato condizioni ideali e strutture fantastiche. I campi della Pinatar Arena sono molto curati, i giocatori contenti di allenarsi in un contesto con alti standard qualitativi. Il calcio è un lavoro, ma rimane un gioco. E in un ambiente così i calciatori sono più portati al divertimento. Un aspetto positivo. Ho visto i nostri nelle pause andare a vedere come si allenino gli altri. Qui si incrociano diverse metodologie, culture, modi di pensare. E’ un’esperienza a tutto tondo che, se hai voglia e predisposizione, ti stimola e ti apre la testa. Sono soddisfatto di come le cose stiano procedendo. Il programma è intenso, i ritiri pesanti, la fatica si fa sentire e qualche intoppo è da mettere in conto a livello fisico".