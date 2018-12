© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Genoa Cesare Prandelli ha parlato così della sua ex squadra: "Ho un rapporto straordinario con Firenze, ho l'abbonamento che ho comprato pagando, ho un grande affetto con la tifoseria ma mi capirà se per i 90 minuti penserò solo alla partita delicata per il Genoa. Prima e dopo invece resta tutto uguale. La Fiorentina ha più pregi, i difetti sono di natura anagrafica, ma hanno Chiesa che fa la differenza, è un talento, sarà il più temibile con Pezzella. Contatti con la Fiorentina? No, nessun contatto. Rapporto con Firenze e Fiorentina resta tale, mi piacerebbe ripetere gli anni viola qua perché sono in una società blasonata. Sassolini? No, quelli vanno tolti subito altrimenti ora sarebbero calli", le parole riportate da Firenzeviola.it.