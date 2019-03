Genoa, Prandelli: "Sanabria e Kouamé più vicini? E' un falso problema"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma parlando così dei due attaccanti Sanabria a Kouamé: "Cosa manca per vederli più vicini? Secondo me è un falso problema pensare di vedere due attaccanti vicini. Perché hanno due caratteristiche differenti per giocare vicini. Kouamé è in una fase in cui deve ricercare la completezza. Ci può stare una fase dove manca brillantezza ma alla ripresa ho visto un ragazzo motivato e con la voglia di fare. Secondo me farà una grande partita domani".