Genoa, Prandelli: "Sandro e Veloso? Adesso ne gioca uno solo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro la Roma, il tecnico del Genoa Cesare Prandelli ha parlato anche di due singoli come Sandro e Veloso: "Vederli assieme? Sono due giocatori che hanno le stesse caratteristiche. La settimana scorsa avevamo una grande emergenza a centrocampo e abbiamo cercato di utilizzare Veloso in un ruolo non suo. In questo momento diciamo o uno o l'altro. Come sta fisicamente Sandro? Ho analizzato tutti i dati fisici e poi li ho confrontati con la memoria storica dei preparatori che lavorano da anni qui. Abbiamo visto che negli ultimi giorni c'è stato un netto miglioramento. Penso sia in una buona fase".