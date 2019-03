L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli, intervistato da Radio Rai, ha analizzato così la vittoria con la Juventus: "Mi auguro che questa vittoria possa dare fiducia ai ragazzi, possiamo fare questo tipo di partite non solo contro la Juventus. Questo successo era molto importante per tutti, abbiamo fatto una grande gara".

Sul rigore revocato: "Quando l'arbitro usa la tecnologia e decide, per me la decisione è quella. È chiaro che ci sarebbe piaciuto avere un rigore a favore, ma non possiamo recriminare col VAR".