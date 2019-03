© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Calvario finito per Andrea Favilli. L'attaccante del Genoa, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha finalmente superato i problemi fisici che lo hanno tormentato negli ultimi mesi e ieri ha giocato mezzora nel test amichevole disputato dalla squadra di Cesare Prandelli contro l'Imperia. Otto milioni è la cifra spesa dal club di Preziosi per strapparlo alla Juventus in estate (i bianconeri hanno l'opzione di riacquisto) ma appena 151' giocati in stagione. Prima gli adduttori, poi il ginocchio, infine un affaticamento muscolare: la sfortuna lo ha perseguitato, ora è pronto per tornare protagonista anche con l'Under-21. Prandelli può sorridere anche per il rientro a pieno regime di Luca Mazzitelli: il centrocampista può essere una risorsa importante nella parte finale del campionato.