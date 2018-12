Genoa, Prandelli: "Spero di avere più fortuna dei miei predecessori"

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli, nuovo tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la prima conferenza stampa alla guida del Grifone: "Sono emozionato e molto motivato. Sono in una grande società, storica e blasonata. Dobbiamo recuperare tutte le forze, in primis i nostri tifosi. Non cambierò nulla perché non c'è tempo per farlo. Suggerirò solo poche cose, l'importante è che i ragazzi entrino in campo con la giusta carica e determinazione, con voglia di fare una buona prestazione. Mercato? Adesso dobbiamo pensare a valorizzare il capitale che abbiamo a disposizione e a mettere i giocatori nel ruolo più congeniale. Quando c'è un cambio in panchina per i giocatori è sempre traumatico. Capisco il loro stato d'animo, di sicuro avranno avuto un ottimo rapporto con i precedenti allenatori ma la vita va avanti e spero di avere più fortuna. Loro devono fare quello che sanno, senza cattivi pensieri. Il rapporto con Criscito? Abbiamo chiarito le divergenze passate da persone perbene".