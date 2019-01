© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ha analizzato così il successo per 3-1 contro l’Empoli ai microfoni di Sky Sport: “Facevamo fatica a scalare sui centrocampisti nel primo tempo e durante l'intervallo abbiamo cambiato. Gli esterni hanno interpretato bene la gara, i miei calciatori hanno voluto fortemente la vittoria. Tre gol senza Piatek? Ci dobbiamo togliere dalla mente quello che c'era prima, farà una grande carriera. I ragazzi devono dare di più e noi dobbiamo continuare a lavorare molto, ma c'è la disponibilità e si può far bene. Dobbiamo cercare più la coralità e la profondità, ripartiamo dal secondo tempo di oggi”.

Su Kouamé e mercato: "E' un ragazzo che lavora tanto e sempre col sorriso. Deve migliorare sotto certi aspetti e soprattutto mi piacerebbe vederlo in un'altra posizione in campo. Sanabria? Tutti mi dicono che è un talento naturale, gli ho chiesto il difetto. E lui mi ha risposto di dover migliorare la continuità. Radu? Ha grandi motivazioni e si allena bene, sta dimostrando di avere grande personalità". Sui tanti cambiamenti: "Mi piace una squadra che sappia giocare anche senza palla, serviva una copertura maggiore per la nostra difesa perché abbiamo preso tanti gol".