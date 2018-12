Genoa, Prandelli su Piatek: "Dobbiamo sfruttare il capocannoniere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nuovo tecnico del Genoa Cesare Prandelli, nel giorno della sua presentazione, ha parlato anche di come è cambiato il campionato rispetto a quando allenava in serie A: "E' cambiato ma come è cambiato il calcio. Non bisogna essere troppo dogmatici sui sistemi di gioco ma cercare di valorizzare i capitali che hai. Noi abbiamo il capocannoniere della Serie A e dobbiamo sfruttarlo. Dobbiamo avere un'organizzazione ma non essere dogmatici. Serve la capacità nel corso della partita di leggere le situazioni".