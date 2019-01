© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con l'Empoli, ha parlato così dell'addio di Piatek e del contemporaneo arrivo di Sanabria dal Betis: "Finalmente con l'ufficialità di Piatek ci siamo levati i dubbi, si volta pagina. Nel calcio come nella vita si affronta la realtà. È arrivato un ragazzo che quattro anni fa era considerato un talento mondiale, arriva da esperienze positive, stamattina si è presentato bene, ha molta voglia. Sa che deve conquistarsi il posto ma si lavora su una base di qualità".