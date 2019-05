© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, parla così in conferenza stampa dell'Atalanta. Il prossimo avversario del Grifone è fortemente motivato a fare il colpo a Marassi: "Diciamo che è una squadra che nel tempo ha ottenuto un'identità data al tecnico. C'è continuità nel progetto tecnico, cosa che nel calcio in genere è un'utopia. E' una società che programma il futuro e che ha trovato il massimo della propria espressione. Non a caso è in finale di Coppa Italia, lotta per il quarto posto. Complimenti all'Atalanta ma la cosa che mi preme di più è mettere in difficoltà una grande squadra e possiamo farlo. Quando abbiamo la palla dovremo farli correre all'indietro".

Testa alla Lazio? Non secondo Prandelli - "Conoscendo l'ambiente no. Lottano per il quarto posto e fra quattro giorni avranno la finale di Coppa Italia. Ci possiamo augurare che qualcuno abbia un abbassamento inconscio di concentrazione ma non sarà così. I piccoli vantaggi dobbiamo cercarli noi".