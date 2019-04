Presente in conferenza stampa, Cesare Prandelli ha parlato in vista della gara di dopodomani contro l'Inter. "Si affrontano due squadre: una lotta per la salvezza e una per la Champions. I valori sono diversi ma nel calcio se la squadra entra in campo con le idee, la concentrazione, la determinazione e la voglia di superare ostacoli, di arrivare prima sul pallone e di mettere in difficoltà le grandi squadre allora le partite sono aperte. Sono convinto di vedere una squadra completamente diversa rispetto alla sfida di Udine. Saremo in campo, avremo il nostro pubblico e cercheremo di mettere in difficoltà una squadra arrabbiata", ha detto.

Cosa non dovrà mancare rispetto a Udine?

"Non ci dovrà mancare la voglia di stare in partita sempre. A Udine un po' ci è mancata perchè dopo quattro minuti quello che avevamo pensato si è ribaltato. Noi abbiamo un po' di problemi quando le squadre si chiudono e dobbiamo cercare di essere molto compatti, molto ordinati e molto aggressivi ma mentalmente predisposti ad attaccare la linea difensiva".