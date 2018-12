© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Cesare Prandelli ha analizzato la trasferta di Santo Stefano contro il Cagliari. “Andare in Sardegna è difficile perché c’è un clima particolare. Sarà un Cagliari diverso, molto agguerrito e che sa giocare. Ha un centrocampo interessante, è una squadra completa e si vede che sta lavorando molto bene per trovare equilibri. Da parte nostra dobbiamo stare in partita sempre perchè anche contro squadra molto organizzate è difficile. Dobbiamo cercare di capire dove poter fare male al Cagliari e sicuramente ci proveremo”.