Genoa, Prandelli: "VAR funziona. Mercato? Abbiamo tanti giocatori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli, tornato in Serie A dopo otto anni si assenza, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Abbiamo cercato di organizzare le settimane come se ci potessero chiamare in ogni momento. Con i miei collaboratori non abbiamo mai smesso di guardare partite, giocatori, fare analisi. E’ chiaro che in questi mesi ho potuto gestire il tempo. Ho potuto ritrovare anche la semplicità del quotidiano. Perché ho faticato a trovare squadra? Non lo so, sinceramente non mi do una spiegazione e pure se ce ne fosse una, adesso è inutile fare polemica. E’ chiaro che quattro anni con la Nazionale ti fanno uscire da certi giochi, da certe dinamiche delle società. Non avendo avuto rapporti con direttori sportivi, presidenti ecc. è chiaro che tutto è più difficile. L’importante però è essere tornato. E con uno spirito positivo. Fuori dalla nebbia, nel sole. Dobbiamo tutti assolutamente ritornare a lavorare sulla tecnica. E’ quella la poesia e la bellezza del calcio. Sono importanti i numeri. Dobbiamo saperli leggere. Da dieci anni la classifica dei giocatori di serie A capaci di saltare o liberare l’uomo è composta solo da stranieri. Il messaggio è chiaro, a volerlo intendere: dobbiamo ritornare, soprattutto nei nostri settori giovanili, ad insegnare la tecnica. Siamo diventati maestri di schemi, luminari di tattica, ma da un punto di vista tecnico non si lavora per affinare il talento. C’è un gruppo di giocatori già pronti per la Nazionale e ovviamente e giustamente convocati: Barella, Zaniolo, Chiesa, Bernardeschi, Romagnoli. Ce ne sono altri, parecchi. Noi fino a qualche anno fa avevamo il dubbio se far giocare Mazzola o Rivera, Del Piero o Baggio. Tutti giocatori che hanno esordito giovani in serie A. La VAR? Io credo ormai sia parte del gioco. Se non c’è, come in Champions, se ne sente la mancanza. Ma bisogna usarlo, senza esitazioni. L’anno scorso era così. Erano diminuite le punizioni, le ammonizioni,il pubblico ha imparato ad accettare il giudizio del VAR e tutte le squadre potevano sperare in una decisione più obiettiva del passato. Quest’anno, non so perché, hanno cambiato atteggiamento e sono tornati indietro. Il VAR si usa di meno. E’ un errore, ci saranno quest’anno molte più polemiche, se si continuerà così. Confido molto in Nicchi perché è una persona perbene, professionale, seria e poi il nostro gruppo di arbitri è il migliore al mondo. Non capisco perché siamo tornati indietro su una decisione secondo me storica che tutto il mondo stava guardando con grandissimo interesse. Eravamo all’avanguardia, per una volta. La VAR c’è, funziona, che venga usato senza esitazioni o timidezze. La Serie A? Ci sono squadre che hanno dimostrato di avere fantasia e organizzazione tecnica e tattica. Il Napoli di Sarri ha dimostrato di avere un impianto di gioco invidiato da tutti. L’Atalanta gioca in un modo unico in Europa e tante squadre vengono a copiare la metodologia di lavoro di Gasperini. La Juventus è un caso a sé. Non l’ho citata proprio perché ha capito prima degli altri otto anni fa che doveva avere un impianto basato su quattro cinque italiani, veri uomini che sanno gestire situazioni difficili, incarnare i valori della società, e trasmettere ai nuovi arrivati il significato di una mentalità e di una storia. Piatek in area di rigore è il cecchino che ogni allenatore desidera. Ha una capacità intuitiva in area che è da pochi. Io ho allenato tanti campioni, ho avuto tanti attaccanti, ma un giocatore così in area, che sembra assente, ma poi ha sempre il tocco, la capacità di vedere la porta, l’ho incontrato raramente. L'obiettivo del Genoa? E’ quello di arrivare in una zona meno pericolosa e di fare un campionato in cui emergano le basi per un progetto tecnico di qualità. Sono le parole del mio presidente. So che quando si parla di progetto nel calcio è sempre meglio toccare ferro. Spesso prevale l’emotività, la pressione esterna. Il presidente del Genoa, che per questo mi ha chiamato e gliene sono grato, vuole andare in questa direzione. Mercato di gennaio? In questo momento la difficoltà maggiore è avere tanti giocatori in rosa. Sfido qualunque allenatore a dire “Che bello allenare ventisette giocatori”. Quando provi le situazioni in campo ne schieri dieci contro dieci e devi lasciare fuori dei professionisti. Io soffro per loro e con loro. Vorrei avere una rosa ridotta e poi al resto penserà la società. Hanno le idee chiare, e quindi non devo dare nessun suggerimento".